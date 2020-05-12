2020-05-12T13:22:06+03:00
Общество

"Халява" закончилась: Муниципальные парковки в Казани вновь стали платными

Почти полтора месяца оставить машину в центре столицы Татарстана можно было совершенно бесплатно
Владимир КРУПСКИЙ
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По выходным парковки будут бесплатными.По выходным парковки будут бесплатными.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С 12 мая за размещение машин на муниципальных парковках Казани будет взиматься плата. Напомним, 11 мая в России завершился 6-недельный период нерабочих дней. Все это время парковки в Казани были бесплатными.

Плата за парковку будет взиматься в будние дни с 7.00 до 18.00, при этом первые 15 минут по-прежнему будут бесплатными. По субботам, воскресеньям и праздничным дням парковки будут работать бесплатно.

- Отмена платы за муниципальные парковки по субботам и в будни после 18.00 – это временная мера, которая принята городскими властями по просьбе бизнеса на полгода. Согласно постановлению Исполкома, режим работы парковок меняется на период до 18 октября текущего года, - сообщили в Комитете по транспорту города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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