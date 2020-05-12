2020-05-12T14:11:29+03:00
Общество

На маршруты вышли 60% казанских автобусов, троллейбусов и трамваев

Теперь крайний рейс общественного транспорта перенесли на 22.00
Владимир КРУПСКИЙ
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Тем не менее, весь подвижной состав на линию пока не выпускают.Тем не менее, весь подвижной состав на линию пока не выпускают.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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С 12 мая в Казани увеличено количество общественного транспорта на городских маршрутах. На линию вышли 60% от общего подвижного состава (по сравнению с выпуском в обычный рабочий день).

Также изменяется график работы наземного пассажирского транспорта – с конечных остановок в крайний рейс транспорт будет отправляться в 22.00 часов, а не в 21.00, как было ранее. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Напомним, с 12 мая в Татарстане внесены изменения в режим самоизоляции. Так, не нужно получать цифровой смс-пропуск для выхода из дома. Также нет необходимости иметь при себе справку с места работы для передвижения вне дома. При этом жители республики должны обязательно носить маски, перчатки и соблюдать дистанцию в 1,5 метра даже при передвижении по городу. Согласно постановлению Кабинета министров РТ, в общественном транспорте запрещается находиться без масок и перчаток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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