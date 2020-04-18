2020-04-17T16:34:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казани, последние новости на 18 апреля 2020 года: в городе заразилось еще восемь человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Казани на утро 18 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в Татарстане проведено 28178 тестов на COVID-19.С начала пандемии в Татарстане проведено 28178 тестов на COVID-19.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Казани с начала пандемии выявлено 85 случаев коронавируса. О восьмерых из них стало известно накануне.

Всего же в Татарстане выявлено 144 случая заражения (65 – завозные, 79 - контактные). 82 инфицированных в стационарах, 34 - на амбулаторном лечении, 28 - выздоровели, в том числе одна беременная женщина. Летальных случаев не зафиксировано.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 1064 человека. В Татарстане проведено 28178 тестов на COVID-19, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

О СТУДЕНТАХ КФУ

Выяснилось, что одним из зараженных коронавирусом является студент казанского федерального университета. Речь идет о головном филиале вуза в Казани. Еще у двоих его учащихся диагностирована пневмония.

Простудные заболевания выявлены у 392 студентов КФУ, 10 из которых госпитализированы.

О ТОМ, ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

На время пандемии коронавируса в школах Татарстана было введено дистанционное обучение. Спустя пару недель подобного опыта, мэр Казани Ильсур Метшин заметил плюсы онлайн-учебы.

Метшин даже предложил ввести в городских школах пятидневку, проводя часть факультативов и дополнительных занятий дистанционно.

К слову, онлайн-образование в Казани положительно оценивают 78% учащихся. 55% опрошенных родителей посчитали такой формат обучения очень хорошим.

О ТЕХ, КТО В САМОИЗОЛЯЦИИ

С 1 апреля в Татарстане введен режим полной самоизоляции. Выходить на улицу можно только в случаи крайней необходимости. Волейболистка казанского "Динамо" Ольга Бирюкова сейчас подобно многим горожанам сидит дома.

- Мне очень скучно и тяжело. Я закупилась раскрасками, паззлами, книгами. У меня дома есть собака. Стараюсь развлекать себя. Пока держусь, но не знаю, что делать дальше. Я люблю активности и для меня губительно сидеть дома. У меня есть чек-лист из 50 фильмов, которые я откладывала в долгий ящик. То времени не было, то настроения. Но сейчас потихоньку начинаю его просматривать. Понравился фильм «Запах женщины» с Аль Пачино. Я его видела в первый раз, и он произвел впечатление, - цитирует спортсменку "Р-Спорт".

О ПРИЗЫВАХ ОСТАТЬСЯ ДОМА

В Казани на телебашне в Кировском районе появилась надпись «Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома!». Таким образом горожанам хотят напомнить о важности самоизоляции во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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