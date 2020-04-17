"Мы давно мечтали": мэр Казани Ильсур Метшин предложил ввести в школах пятидневку
В четверг, 16 апреля, мэр Казани Ильсур Метшин провел совещание с директорами школ. На нем кроме всего прочего обсуждались плюсы дистанционного обучения, на которое учреждениям пришлось перейти из-за коронавируса.
Заметив, что часть факультативов можно и дальше проводить онлайн, градоначальник предложил с нового учебного года перейти на пятидневный формат обучения.
- Нужно обязательно извлечь уроки и все плюсы из нынешней ситуации. Это поручение директорскому корпусу – еще раз исследовать все преимущества онлайн-обучения и начать в новом учебном году переводить в этот формат дополнительные занятия, факультативы. Мы давно мечтали о пятидневке. С тем опытом, который мы имеем, мы сможем объединить обычный учебный процесс и онлайн-обучение, соблюдая при этом все нормативные акты, - отметил Метшин.
После он поручил проработать нормативную базу и рассмотреть возможность перехода на пятидневку во всех школах Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU