2020-04-17T13:44:37+03:00
Общество

"Мы давно мечтали": мэр Казани Ильсур Метшин предложил ввести в школах пятидневку

Он отметил, что часть факультативов и дополнительных занятий можно и дальше проводить онлайн
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Метшин поручил проработать нормативную базу и рассмотреть возможность перехода на пятидневку во всех школах города.Метшин поручил проработать нормативную базу и рассмотреть возможность перехода на пятидневку во всех школах города.Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В четверг, 16 апреля, мэр Казани Ильсур Метшин провел совещание с директорами школ. На нем кроме всего прочего обсуждались плюсы дистанционного обучения, на которое учреждениям пришлось перейти из-за коронавируса.

Заметив, что часть факультативов можно и дальше проводить онлайн, градоначальник предложил с нового учебного года перейти на пятидневный формат обучения.

- Нужно обязательно извлечь уроки и все плюсы из нынешней ситуации. Это поручение директорскому корпусу – еще раз исследовать все преимущества онлайн-обучения и начать в новом учебном году переводить в этот формат дополнительные занятия, факультативы. Мы давно мечтали о пятидневке. С тем опытом, который мы имеем, мы сможем объединить обычный учебный процесс и онлайн-обучение, соблюдая при этом все нормативные акты, - отметил Метшин.

После он поручил проработать нормативную базу и рассмотреть возможность перехода на пятидневку во всех школах Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Казани: К Пасхальной службе православные верующие могут присоединиться дистанционно
В городах Татарстана по-прежнему низкий индекс самоизоляции
В Чувашии сына подозревают в удушении 72-летней пенсионерки
Искали велосипеды, а нашли гранатомет: ульяновские полицейские обнаружили необычную находку у задержанных воров
"Мы давно мечтали": мэр Казани Ильсур Метшин предложил ввести в школах пятидневку
В Чувашии на борьбу с коронавирусом добавят еще более 8 миллионов рублей
В Татарстане еще семь человек вылечились от коронавируса
"Мне очень скучно и тяжело": Волейболистка казанского "Динамо" рассказала, как проводит время на самоизоляции
Несмотря на режим самоизоляции, в Татарстане клещи покусали 132 человека
В Казани во время пожара пострадал мужчина
Чувашия выделит 59 миллионов рублей для светового и звукового оборудования в филармонию
ВТБ заявляет о мошеннических действиях по оформлению QR-кодов
В Казани более 78% учащихся положительно оценивают организацию онлайн-обучения
Техника Ростсельмаш: объемы больше - цены ниже