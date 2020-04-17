"Мне очень скучно и тяжело": Волейболистка казанского "Динамо" рассказала, как проводит время на самоизоляции

17 Апр 2020 2020-04-17T12:15:06+03:00

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Волейболистки казанского "Динамо" в минувшем сезоне стали чемпионками России. Предстоящий сезон должен стать для команды сложным испытанием. Вот только планомерную подготовку волейболистки пока начать не могут из-за введенного в стране режима самоизоляции из-за коронавируса. Игрок "Динамо" Ольга Бирюкова рассказала, как проводит время в домашних условиях.

- Мне очень скучно и тяжело. Я закупилась раскрасками, паззлами, книгами. У меня дома есть собака. Стараюсь развлекать себя. Пока держусь, но не знаю, что делать дальше. Я люблю активности и для меня губительно сидеть дома. У меня есть чек-лист из 50 фильмов, которые я откладывала в долгий ящик. То времени не было, то настроения. Но сейчас потихоньку начинаю его просматривать. Понравился фильм «Запах женщины» с Аль Пачино. Я его видела в первый раз, и он произвел впечатление, - цитирует Бирюкову "Р-Спорт".

ИСТОЧНИК KP.RU