2020-04-17T10:07:53+03:00
Общество

В Казани более 78% учащихся положительно оценивают организацию онлайн-обучения

21,8 процентов обучением недовольны
Наиля ГАЛИМОВА
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Опрос педагогов показал, что 42,4 процента испытывают сложности во взаимодействии с учащимися.Опрос педагогов показал, что 42,4 процента испытывают сложности во взаимодействии с учащимися.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Обучение в дистанционном режиме школьники Казани начали с 6 апреля. 14 апреля был запущен опрос, необходимый для совершенствования процесса обучения.

За первые сутки в нем приняли участие почти 40 тысяч человек, из них 2728 учителей, 10 тыс. учащихся и 26 тыс. родителей. На сегодняшний день на вопросы ответили 916 учащихся младших классов, 7211 среднего школьного звена и 2266 старшеклассников.

На вопрос «Удовлетворены ли они организацией образовательного процесса в ситуации дистанционного обучения?», 29,8 процентов учащихся ответили «Однозначно да», еще 48,4 процентов ответили «Скорее да», 17,7 процентов – «Скорее нет» и лишь 4,1 процента респондентов ответили «Однозначно нет».

55% опрошенных родителей оценили дистант очень хорошо. На вопрос, легко ли вашим детям учиться в таком формате, большинство родителей поставили средний балл.

Опрос педагогов показал, что 42,4 процента испытывают сложности во взаимодействии с учащимися. У 39 процентов опрошенных учителей такой формат работы вызывает стресс, а на избыток работы с отчетностью пожаловались 18 процентов учителей, сообщили в мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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