В Татарстане коронавирус выявили еще у 16 человек

За минувшие сутки в Татарстане было выявлено еще 16 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает местный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Известно, что шестеро новых больных госпитализированы, оставшиеся лечатся дома. 2 случая имеют завозной характер, 14 - контактный.

Большинство зараженных - 8 человек - из Казани, 4 - из Тюлячинского района, 2 - из Мамадышского района, по одному - из Набережных Челнов и Нижнекамского района.

Семерым от 18 до 30 лет, еще семерым - от 30 до 50 лет, двоим - от 50 до 60 лет.

Так, число инфицированных в регионе достигло 144 человек, 28 из которых выздоровел. Летальных случаев не зафиксировано.