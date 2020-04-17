Среди зараженных коронавирусом в Казани - студент КФУ

17 Апр 2020 2020-04-17T16:25:26+03:00

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Стало известно, что среди зараженных коронавирусом в Татарстане - студент казанского федерального университета (КФУ). Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил проректор вуза по социальной и воспитательной работе Ариф Межведилов на рабочем совещании.

- По имеющимся данным, на сегодняшний день количество обучающихся с простудными заболеваниями в головном вузе составляет 392 человека. Из них 10 студентов находятся в стационаре. У двух человек поставлен диагноз пневмония и у одного учащегося тест определил COVID-19,- отмечают в пресс-службе КФУ.

Речь идет о филиале вуза в Казани. Среди учащихся КФУ в Набережных Челнах и Елабуге зараженных коронавирусом, ровно как и больных пневмонией нет.

ИСТОЧНИК KP.RU