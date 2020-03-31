Режим полной самоизоляции в Татарстане 2020: как будут выявлять и наказывать нарушителей

Стало известно, какие меры будут принимать полицейские, пока действует режим полной самоизоляции в Татарстане 2020. Несмотря на то, что данный режим был введен 30 марта, правоохранители не спешили оглашать, как говорится, "весь список".

Оно и понятно - власти обещали увеличить штраф за нарушения карантинных мер. И вот во вторник, 31 марта, Совет Федераций принял поправки в административный кодекс России.

Так, как же теперь будут наказывать за нарушения режима полной самоизоляции в Татарстане 2020?

Сначала для этого надо найти этих нарушителей. Как заверили в МВД республики, с 1 апреля за улицами будут наблюдать через камеры системы наружного видеонаблюдения. Главное не оказаться вне дома без действительно уважительной причины.

А как же быть с автолюбителями? Их будут проверять не только сотрудники ГИБДД, но и экипажи патрульно-постовой службы полиции. На нарушителей режима полной самоизоляции в Татарстане будут составлять протокол.

А теперь о самих штрафах. Раньше речь шла о сумме от 100 до 500 рублей. А согласно новым поправкам, за нарушение карантина в условиях угрозы распространения заболевания сумма санкций для простых граждан теперь варьируется от 15 до 40 тысяч рублей.

Далее только по возрастающей. За зафиксированное нарушение режима полной самоизоляции в Татарстане, например, должностные лица могут заплатить штраф от 50 до 150 тысяч рублей.

Больше всех за свой проступок заплатит организация, то есть любое юрлицо. Тут сумма штрафа уже варьируется от 200 тысяч до полумиллиона рублей, ну или приостановка деятельности предприятия на срок до 30 суток.

Ужесточены меры наказания и для тех, по чьей вине нарушение карантина приведет к заражению или гибели других людей. В этих случаях для граждан предусмотрен штраф от 150 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц -от 300 до 500 тысяч рублей; для организаций - от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или приостановление ее деятельности на срок до 90 суток.

Но это только в том случае, если в нарушении нет состава преступления.

Напомним, что режим полной самоизоляции в Татарстане будет действовать до тех пор, пока ситуация с коронавирусом в целом по России не стабилизируется.