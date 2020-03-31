2020-03-31T17:55:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Татарстане: как будет работать метро в Казани

Сам режим полной самоизоляции в Татарстане введен с 30 марта, а изменения в работе транспорта начнутся 1 апреля
Лика ИСАЕВА
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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С 1 апреля казанский метрополитен меняет график работы. Причина в введении режима полной самоизоляции в Татарстане. Так, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции метро в столице республики будет раньше закрываться. Режим работы установлен с 6.00 до 21.00.

В городском Комитете по транспорту Казани объяснили это решение тем, что с началом действия режима полной самоизоляции в Татарстане пассажиропоток в подземке снизился в 4,5-5 раз.

- Новый режим работы будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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