Режим полной самоизоляции в Татарстане: как получить пропуск на выход из дома по СМС

С полуночи в среду, 1 апреля, в Татарстане начался режим полной самоизоляции. Беспрепятственно покидать свои квартиры и дома жители региона могут только в редких случаях: выгулять собаку (в пределах 100 метров), вынести мусор, сходить в ближайший магазин за продуктами или аптеку. Это те случаи, когда не надо получать спецразрешения, во всех остальных порядок иной. Нарушителей режима ждет штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

Для того, чтобы житель Татарстана мог передвигаться свободно по улицам, например, попасть на работу, необходимо пройти регистрацию на специализированном сервисе. Необходимо отправить смс на бесплатный номер 2590, где нужно указать "Регистрация#Фамилия, имя, отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического проживания" - номер паспорта указывается без пробелов, отчество при его наличии, адрес необходимо указать полностью. В ответ на это смс придет ответное сообщение с уникальным код регистрации.

Для того, чтобы получить справку-разрешение на свободное передвижение, уже зарегистрированный на сервере татарстанец должен отправить на этот же бесплатный номер - 2590 - сообщение с текстом "ЦЕЛЬ", где необходимо указать цель передвижения. Выбор возможен только в случаях:

- посещение суда;

- доставка несовершеннолетних в образовательную организацию;

- посещение медицинской или ветеринарной организации;

- участие в похоронах;

- получение, восстановление паспорта;

- выезд на дачу;

- посещение кредитных организаций и почтовых отделений;

- доставка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости нетрудоспособным родственникам, оказание им помощи;

- изменение места жительства (места пребывания).

В ответ придет смс-сообщение, в котором будет указан уникальный код разрешения и установлено время его действия.

Если вы за время самоизоляции приняли решение поменять место жительства, то требуется подать новое уведомление по смс. Если пришлось задержаться на даче и вы не уложились в срок, просто снова отправьте сообщение.

Не потребуется получать разрешение на выход из дома и в некоторых других случаях, например:

- если нужна экстренная медицинская помощь;

- следование к месту работы, и только для сотрудников тех организаций, деятельность которой не приостановлена, выполнение служебных обязанностей в такой организации при наличии документа (справки) работодателя по форме, утвержденной Кабмином Татарстана;

- если необходимо перевезти груз в пределах республики, а также отправить груз из Татарстана в другой регион, но это только при наличии справки, выдаваемой отправителем груза по форме, утвержденной Кабмином Татарстана.

В постановление Кабмина указаны формы справок для работодателей, которым необходим выход сотрудников (сфера деятельности не должна попадать под запреты и ограничения, связанные с предотвращением распространения коронавируса). Также предусмотрена справка для отправителя груза, которой могут воспользоваться курьеры.

Справки для волонтеров, которые обеспечивают отдельную категорию граждан лекарствами, продуктами и товарами первой необходимости выдают в Минмолодежи республики.

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