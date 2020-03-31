В Татарстане пять новых случаев коронавируса: число больных достигло 18 человек

В этот вторник, 31 марта, федеральный штаб по борьбе с нераспространением кооронавируса сообщил о новых случаях инфицирования в Татарстане. Речь идет сразу о пяти пациентах. Все они вернулись в республику из заграницы - Швейцарии и Испании.

- В данный момент они находятся под медицинским наблюдением в инфекционной больнице Казани. Их состояние ближе к удовлетворительному. Повышения температуры не зафиксировано, - сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19. - Все контактирующие с ними люди отработаны и также находятся под присмотром врачей.

Отметим, что на данный момент все случаи заболевания коронавирусом в Татарстане - завозные. Сейчас количество инфицированных в республике достигло 18 человек. Первый заболевший - волейболист Эрвин Нгапет - выздоровел.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 31 марта 2020 года: введен режим полной самоизоляции

Если еще недавно татарстанцы могли самостоятельно решать соблюдать им режим самоизоляции или нет, то теперь любая прогулка без причины в регионе может закончится штрафом, а то и уголовным делом (подробности)