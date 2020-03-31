2020-03-31T17:21:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане выздоровел второй пациент с коронавирусом

31 марта его выписали из республиканской инфекционной больницы
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас зараженными коронавирусом в Татарстане остаются 17 человек.Сейчас зараженными коронавирусом в Татарстане остаются 17 человек.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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Во вторник, 31 марта, из республиканской инфекционной больницы в Казани выписали второго пациента в Татарстане, который заразился коронавирусом. Пациент здоров и сейчас чувствует себя хорошо. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Напомним, ранее от коронавируса вылечился волейболист казанского “Зенита” Эрвин Нгапет. Сейчас количество инфицированных в республике составляет 17 человек. 15 из них находятся в инфекционной больнице в Казани, еще двое - в медучреждении Набережных Челнов. Все случаи заражения в Татарстане - завозные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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