В Татарстане выздоровел второй пациент с коронавирусом

Во вторник, 31 марта, из республиканской инфекционной больницы в Казани выписали второго пациента в Татарстане, который заразился коронавирусом. Пациент здоров и сейчас чувствует себя хорошо. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Напомним, ранее от коронавируса вылечился волейболист казанского “Зенита” Эрвин Нгапет. Сейчас количество инфицированных в республике составляет 17 человек. 15 из них находятся в инфекционной больнице в Казани, еще двое - в медучреждении Набережных Челнов. Все случаи заражения в Татарстане - завозные.