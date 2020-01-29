2020-01-29T14:26:20+03:00
Общество

Экс-участница Дома 2 из Татарстана Лера Хуснутдинова улетела в Египет, чтобы работать

Ближайшие три месяца в одном из отелей Хургады девушка будет трудиться аниматором [фото]
Маргарита КРАСНОВА
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Фото: instagram.com/lera_xФото: instagram.com/lera_x
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Когда Валерия Хуснутдинова из Татарстана пришла на Дом-2 ей было всего 17 лет. Уроженка Набережных Челнов стала самой молодой участницей телестройки. Но не одно лишь это заставляло зрителей говорить о ней.

Так, например, девушка то признавалась в своей беременности, то опровергала этот факт. То радовала своих подписчиков откровенными фотографиями, то публично оскорбляла людей.

После ухода с телепроекта, уже совершеннолетняя Валерия начала публиковать на своей соцстранице в Instagram посты о том, что Сейшелы, где проходили съемки Дома 2 были для нее адом. Кроме того, она признавалась, что именно редакторы проекта подарили ей "черную" популярность. Они, якобы, подкинули ей положительный тест на беременность.

На какое-то время девушка перестала писать о том, что происходит в ее жизни. Но два дня назад сообщила, что улетела со своим парнем в Египет. Там молодые люди собираются не отдыхать, а работать. Ближайшие три месяца они будут аниматорами в одном из отелей Хургады.

Фото: instagram.com/lera_x

Фото: instagram.com/lera_x

Валерия пообещала рассказывать своим подписчикам, как о Египте в целом, так и о работе.

Отметим, ранее девушка заявляла, что не хочет жить в Татарстане.Тогда ее целью была Москва.

- В Татарстане жить не буду. На какие шиши? На те же, что жила в 17 лет в Сочи. Если для вас сложно зарабатывать деньги в 18 лет - для меня нет, - писала Валерия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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