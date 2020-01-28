Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России» за «шутку» над пожарным
Только глава Чувашии Михаил Игнатьев выступил со своим ежегодным посланием к республиканскому Госсовету, как ему тут же «прилетело».
В партии «Единая Россия» заявили, что руководитель региона исключен из их рядов. Все дело в скандале с «шуткой» Михаила Игнатьева над сотрудником МЧС. Напомним, при вручении новой спецтехники глава Чувашии заставил прыгать пожарного за ключами от нее. Это попало на видео.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети
Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава Чувашии из-за преследующих его скандалов собирается уйти в отставку, но официального подтверждения тому пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU