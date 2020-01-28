2020-01-28T15:46:31+03:00
Политика

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России» за «шутку» над пожарным

Руководитель региона заставил его прыгать за ключами от новой машины [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Ранее СМИ сообщали, что глава Чувашии из-за преследующих его скандалов собирается уйти в отставку.Ранее СМИ сообщали, что глава Чувашии из-за преследующих его скандалов собирается уйти в отставку.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Только глава Чувашии Михаил Игнатьев выступил со своим ежегодным посланием к республиканскому Госсовету, как ему тут же «прилетело».

В партии «Единая Россия» заявили, что руководитель региона исключен из их рядов. Все дело в скандале с «шуткой» Михаила Игнатьева над сотрудником МЧС. Напомним, при вручении новой спецтехники глава Чувашии заставил прыгать пожарного за ключами от нее. Это попало на видео.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава Чувашии из-за преследующих его скандалов собирается уйти в отставку, но официального подтверждения тому пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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