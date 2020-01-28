Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России» за «шутку» над пожарным

Только глава Чувашии Михаил Игнатьев выступил со своим ежегодным посланием к республиканскому Госсовету, как ему тут же «прилетело».

В партии «Единая Россия» заявили, что руководитель региона исключен из их рядов. Все дело в скандале с «шуткой» Михаила Игнатьева над сотрудником МЧС. Напомним, при вручении новой спецтехники глава Чувашии заставил прыгать пожарного за ключами от нее. Это попало на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава Чувашии из-за преследующих его скандалов собирается уйти в отставку, но официального подтверждения тому пока нет.