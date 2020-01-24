Тина Канделаки о выходке главы Чувашии Михаила Игнатьева с пожарным: «Играть в барина изволил»

Небольшое видео, на котором глава Чувашии Михаил Игнатьев заставляет сотрудника МЧС прыгать ради ключей от новой пожарной машины, вызвало в соцсетях волну гневных комментариев. О поступке губернатора на своем канале высказалась и телеведущая Тина Канделаки.

- То есть они рискуют своей жизнью буквально каждый день. Получают травмы, а порой и погибают, спасая людей. А избранный этими людьми губернатор играть в барина изволил. Ну спасибо, что сапоги целовать их высочество не требует, - написала она в своем микроблоге.

Также Канделаки выразила надежду, что глава МЧС России Евгений Зиничев обратит внимание на поступок Игнатьев, который унижает сотрудников чрезвычайного ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

- Ну а губернатор с уже «подмоченной» репутацией, который, при всем своем барстве, не осознал прозрачность современного медиапространства, лишний раз показал себя как оторвавшееся от реальности хамло. А никак не человек, соответствующий своей должности, - закончила телеведущая.

Также «шутку» Михаила Игнтьева не оценили его однопартейцы. Они считают, что глава Чувашии позволил себе возмутительное поведение. 27 января партийная комиссия по этике даст принципиальную оценку произошедшему и вынесет свое решение.