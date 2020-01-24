Тина Канделаки о выходке главы Чувашии Михаила Игнатьева с пожарным: «Играть в барина изволил»
Небольшое видео, на котором глава Чувашии Михаил Игнатьев заставляет сотрудника МЧС прыгать ради ключей от новой пожарной машины, вызвало в соцсетях волну гневных комментариев. О поступке губернатора на своем канале высказалась и телеведущая Тина Канделаки.
- То есть они рискуют своей жизнью буквально каждый день. Получают травмы, а порой и погибают, спасая людей. А избранный этими людьми губернатор играть в барина изволил. Ну спасибо, что сапоги целовать их высочество не требует, - написала она в своем микроблоге.
Также Канделаки выразила надежду, что глава МЧС России Евгений Зиничев обратит внимание на поступок Игнатьев, который унижает сотрудников чрезвычайного ведомства.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети
- Ну а губернатор с уже «подмоченной» репутацией, который, при всем своем барстве, не осознал прозрачность современного медиапространства, лишний раз показал себя как оторвавшееся от реальности хамло. А никак не человек, соответствующий своей должности, - закончила телеведущая.
Также «шутку» Михаила Игнтьева не оценили его однопартейцы. Они считают, что глава Чувашии позволил себе возмутительное поведение. 27 января партийная комиссия по этике даст принципиальную оценку произошедшему и вынесет свое решение.
ИСТОЧНИК KP.RU