СМИ сообщают об уходе главы Чувашии Михаила Игнатьева в отставку

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:59:15+03:00

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На фоне преследующих главу Чувашии Михаила Игнатьева скандалов появилась информация об его досрочной отставке. Напомним, сначала руководитель региона призвал «мочить» журналистов-критиканов, а после отличился тем, что на вручении пожарной техники заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от нее. Все это резко осудили в обществе.

А последний случай и вовсе привел к тому, что члены комиссии по этике правящей партии, в которой состоит Игнатьев, рекомендовали исключить его из своих рядов. Кремль до сих конкретно не прокомментировал поведение главы Чувашии. Официально Дмитрий Песков лишь сказал, что они в курсе произошедшего. Сам Игнатьев называет слухи о его непочтительном отношении к сотрудникам МЧС ложью.

Тем не менее, по данным источника РБК, который близок к администрации Президента России, Михаил Игнатьев сам уйдет в отставку на фоне этих скандалов. И произойдет это на этой или следующей неделе.

Тем, временем глава Чувашии в этот вторник, 28 января, в 12.00 должен обратится с ежегодным посланием к республиканскому Госсовету. Возможно, в своей речи он сам расскажет было ли принято им решение об уходе со своего поста.

ИСТОЧНИК KP.RU