Доброй души человек: глава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев сам себе устроил «трудности перевода». Дело в том, что на прошедших выходных он в честь Дня печати встретился с республиканскими журналистами и призвал их «мочить» своих коллег, которые критикуют местную власть.

- Отдельные, которые приходят с разных регионов России, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чем и о ком. Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто, когда информация искаженная, она в конечном счете отражается на тех, кто ее подает, - сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Выступление главы Чувашии Михаила Игнатьева на встрече в честь Дня печати 00:00 00:00

Именно эти слова и возмутили журналистское сообщество и блогеров. В итоге Игнатьева публично осудили даже его коллеги – политики, правда, федеральные. В итоге глава Чувашии все же извинился, но тут же заявил, что его неправильно поняли.

- Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили. Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом «мочить», я - человек с доброй душой, прошу прощения, – сказал Михаил Игнатьев.

Его пресс-служба при этом добавила, что на самом деле глава Чувашии имел в виду людей, которые называют себя журналистами, но преследуют единственную цель – любыми путями дискредитировать власть.

- Эти люди приезжают в Чувашию из других регионов, их с республикой ничего не связывает, они не гнушаются никакими средствами, будь то провокации, в которые втягиваются даже священнослужители, или публикация откровенной лжи. В своем выступлении Михаил Игнатьев призвал журналистское сообщество подвергать публичному порицанию таких «коллег», - добавляет пресс-служба главы Чувашии.