Глава Чувашии Михаил Игнаьтев: «Отвергаю ложь о моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС»

27 января на еженедельном совещании с министрами Чувашии глава региона Михаил Игнатьев, наконец, лично прокомментировал ситуацию с «шуткой» над сотрудником МЧС при вручении ключей от пожарной машины.

- Отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС, пожарным и спасателям, - заявил Игнатьев в время совещания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/757017" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал ситуацию с "шуткой" над сотрудником МЧС. Автор: @mihail_ignatiev_chuvashiya.

Напомним, общественность возмутило видео церемонии вручения главой Чувашии МЧС республики новых пожарных машин. Михаил Игнатьев заставил спасателя прыгать за ключами от техники, поднимая их рукой вверх. Это, конечно, попытались представить шуткой – мол, пожарный и глава Чувашии давно знакомы, в том числе, и не по работе. Вот только такой юмор никто не оценил – мероприятие было как никак официальным, пожарный на нем представлял МЧС, а Игнатьев был там в качестве главы региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

Отметим, что в этот понедельник по факту этой «шутки» на заседании в Москве однопартийцы Михаила Игнатьева обсудят его дальнейшую судьбу и соответствие занимаемой должности. Возможно ему также могут припомнить и ситуацию с его призывом «мочить» журналистов.

Решение будет принято накануне запланированного обращения главы Чувашии к местному Госсовету. Внесет ли Михаил Игнатьев в связи с этим поправки в свою речь, неизвестно. С обращением он выступит в 12.00 28 января.