2020-01-27T15:12:20+03:00
Общество

Глава Чувашии Михаил Игнаьтев: «Отвергаю ложь о моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС»

В этот понедельник судьбу руководителя региона, который «пошутил» над пожарным, решат его однопартийцы [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Глава региона, наконец, прокомментировал скандал. Фото: cap.ruГлава региона, наконец, прокомментировал скандал. Фото: cap.ru
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27 января на еженедельном совещании с министрами Чувашии глава региона Михаил Игнатьев, наконец, лично прокомментировал ситуацию с «шуткой» над сотрудником МЧС при вручении ключей от пожарной машины.

- Отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС, пожарным и спасателям, - заявил Игнатьев в время совещания.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал ситуацию с "шуткой" над сотрудником МЧС. Автор: @mihail_ignatiev_chuvashiya.

Напомним, общественность возмутило видео церемонии вручения главой Чувашии МЧС республики новых пожарных машин. Михаил Игнатьев заставил спасателя прыгать за ключами от техники, поднимая их рукой вверх. Это, конечно, попытались представить шуткой – мол, пожарный и глава Чувашии давно знакомы, в том числе, и не по работе. Вот только такой юмор никто не оценил – мероприятие было как никак официальным, пожарный на нем представлял МЧС, а Игнатьев был там в качестве главы региона.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

Отметим, что в этот понедельник по факту этой «шутки» на заседании в Москве однопартийцы Михаила Игнатьева обсудят его дальнейшую судьбу и соответствие занимаемой должности. Возможно ему также могут припомнить и ситуацию с его призывом «мочить» журналистов.

Решение будет принято накануне запланированного обращения главы Чувашии к местному Госсовету. Внесет ли Михаил Игнатьев в связи с этим поправки в свою речь, неизвестно. С обращением он выступит в 12.00 28 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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