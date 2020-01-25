Глава Чувашии Михаил Игнатьев из-за «шутки» над пожарным может лишиться своего поста

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:46:00+03:00

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Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время вручения им ключей от пожарных машин, по мнению его однопартийцев, находится за гранью понимания. Напомним, Игнатьев заставил сотрудника МЧС прыгать ради ключей от новой машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

- Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда Президент России говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением, - отмечает секретарь Генсовета правящей партии страны Андрей Турчак.

В итоге однопартийцы ставят вопрос не только об исключении Михаила Игнатьева из своих рядов, но и о соответствии занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU