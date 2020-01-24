В четверг, 23 января, в Чебоксарах прошел строевой смотр техники аварийно-спасательных служб. На котором глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил сотрудникам МЧС ключи от четырех новых пожарных автомобилей.

- За последние годы мы из бюджета выделяли миллионы на оснащение наших спецслужб новыми автомашинами. Вы воочию убеждаетесь, что это не просто слова, а реальная работа, - отметил в своей речи глава региона.

Сначала все было по протоколу. Фото: пресс-служба главы Чувашии

И все бы ничего, но спустя пару часов после мероприятия в интернет попало видео, посмотрев которое можно воочию убедиться, как пожарным достались такие нужные для спасения людей машины. На кадрах видно, как Игнатьев заставляет одного из пожарных подпрыгивать за ключами от нового авто - иначе их было не получить. Глава Чувашии нарочно поднимал свою руку выше и, глядя на попытки спасателя, улыбался. Данное видео вызвало шквал негодования жителей Чувашии. Они считают, что нельзя так унижать человека, который ежедневно спасает чужие жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

На данный момент, известно только то, что новая техника отправилась в пожарно-спасательные части Комсомольского, Янтиковского районов Чувашии и города Чебоксары. А что насчет странной церемонии при вручении ключей от нее, то в пресс-службе главы республике пока хранят молчание. Корреспонденты «Комсомолки» на момент публикации этой статьи не могли дозвониться до официальных лиц - в администрации Игнатьева на телефонные звонки не отвечают.

Напомним, на Михаила Игнатьева раскритиковали после его слов о том, что журналистов, критикующих власть, нужно «мочить». После он, правда, сообщил, что все его неправильно поняли. Оказалось, что Игнатьев имел ввиду блогеров, которые специально публикуют негативную информацию.