2019-03-17T20:19:09+03:00
Общество

"Ракурс решает": Звезда "Дома 2" из Татарстана выложила пикантное фото из-под пальмы

Валерия Хуснутдинова продолжает радовать подписчиков острыми кадрами
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: instagram.com/lera_xФото: instagram.com/lera_x
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18-летняя Валерия Хуснутдинова из Набережных Челнов, хоть и не участвует больше в телепроекте "Дом 2", но продолжает оставаться в центре внимания. В частности, девушка уехала отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты, где не забывает выкладывать фотографии в Инстаграм, среди которых достаточно вполне откровенных.

Фото: instagram.com/lera_x

Фото: instagram.com/lera_x

В частности, накануне Хуснутдинова поделилась с подписчиками снимком, где она позирует под пальмой в купальнике, сакцентировав внимание на определенных частях своего тела. В частности, она прикрыла рукой свою грудь.

Сама девушка прокомментировала кадр просто, написав, что "Кадр решает". Подписчикам фото пришлось по душе. Впрочем, кроме традиционных "Красотка" и "Ты супер" были и негативные отзывы.

Фото: instagram.com/lera_x

Фото: instagram.com/lera_x

Напомним, что Хуснутдинова пришла на "Дом 2", когда ей было еще 17 лет. Она стала самой молодой участницей телепроекта. На телестройке она вела довольно бурную жизнь. В частности, завязала отношения с бывшим актером фильмов для взрослых, от которого вроде бы забеременела, но позже выяснилось, что девушка не в положении, а историю с положительными тестами на беременность придумали редакторы проекта.

Фото: instagram.com/lera_x

Фото: instagram.com/lera_x

18-летняя девушка из Татарстана покинула телепроект в январе текущего года. Одной из причин стала травма, полученная Хуснутдиновой накануне Нового года. Переборщив с алкоголем, девушка забыла, что не надела линзы и расковыряла себе глаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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