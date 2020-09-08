"Викторыч как всегда все попутал": Слуцкий считает, что Дзюба и Акинфеев способны искоренить расизм

Леонид Слуцкий выступил, как противник расизма в спорте. Фото: ФК "Рубин"

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий присоединился к акции против расизма. Цель - опубликовать пост в соцсетях. где ты показываешь свою неприязнь расизму, назвать нескольких человек, которые могут искоренить расизм, передать им соответствующую эстафету.

Слуцкий опубликовал свое фото с нападающим Ахмедом Мусой. Нынешний наставник "Рубина" работал с футболистом из Нигерии в ЦСКА. Что касается тех людей, которые по мнению Слуцкого, способны искоренить расизм, тот тут Леонид Викторович назвал форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу, а также голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Фото: личная страница Леонида Слуцкого в Инстаграме.

К слову, Слуцкий и Дзюба часто подкалывают друг друга в Инстаграме, оперативно отвечая на посты друг друга. Здесь же пока ситуация иная. Дзюба акцию Слуцкого не продолжил. Зато откликнулся Игорь Акинфеев.

- Викторыч вовлек в челлендж, чтобы я выложил видео своего лучшего удара, но я-то вратарь, не бью по воротам, а защищаю их. В общем, Викторыч как всегда все попутал. Но если серьезно, моя позиция однозначная - расизму не место ни в футболе, ни в жизни, так что я с радостью поддерживаю эту акцию, - написал Акинфеев в Инстаграме, опубликовав фотографию все с тем же Ахмедом Мусой.

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре прошлого года. Ему удалось вытащить казанский клуб из подвала турнирной таблицы. В минувшем сезоне "Рубин" финишировал на 10 месте. В нынешнем чемпионате после 6 туров казанцы также идут десятыми, набрав 8 очков.

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