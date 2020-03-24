2020-03-24T16:18:16+03:00
Спорт

"Пока пауза в чемпионате решил поучаствовать в Евровидении": Слуцкий нашел своего "двойника" в клипе Little Big

Наставник "Рубина" предложил подписчикам теперь самим найти его
Владимир КРУПСКИЙ
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Слуцкий сравнил себя с одним из героев клипа. Фото: ФК "Рубин".Слуцкий сравнил себя с одним из героев клипа. Фото: ФК "Рубин".
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Чемпионат России по футболу, как известно, прервали как минимум до 10 апреля из-за коронавируса. Пока в тренировочном процессе перерыв, игроки и тренеры казанского "Рубина" находят, чем себя развлечь.

Например, главный тренер татарстанской команды Леонид Слуцкий решил посмотреть клип на песню "Uno" группы Little Big, с которой они должны были представлять Россию на Евровидении. Что любопытно, но Слуцкий нашел в клипе себя и предложил своим подписчикам в Инстаграме определить, кто именно из людей на видео похож на него.

- Пока пауза в чемпионате решил поучаствовать в Евровидении. Найдешь меня на этом видео? (это очень легко), - написал Слуцкий в своем Инстаграм.

leonid.slutskyleonid.slutsky
Слуцкий сравнил себя с участником клипа Uno
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По всей видимости, главный тренер "Рубина" намекал на пухлого мужчину, который танцует слева. Именно на него чаще всего указывали и подписчики. Пользователи интернета хвалили двойника Слуцкого за умение зажечь, а также, заметили, что в клипе нет никого похожего на Артема Дзюбу, с которым у Слуцкого в последнее время идет баттл в соцсетях. Кстати, многие предположили, что именно Дзюбе Слуцкий и адресовал свой вопрос, но форвард "Зенита" пока не ответил на эту "провокацию".

Напомним, что питерская группа Little Big должна была представить Россию на Евровидении. Их даже называли фаворитами конкурса, вот только Евровидение из-за коронавируса решили отменить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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