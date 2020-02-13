2020-02-13T13:58:36+03:00
Спорт

Дзюба - "бревно", Слуцкий - "толстяк из Форта Боярд": Игрок и тренер затроллили друг друга в Инстаграме

Наставник "Рубина" и капитан "Зенита" устроили шутливый баттл [фото, видео]
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: Александр Глуз/Борис КудрявовФото: Александр Глуз/Борис Кудрявов
Изменить размер текста:

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий уже приучил всех к тому, что он часто сидит в Инстаграме и активно комментирует посты. Не смог экс-наставник сборной России пройти и мимо картинки, которую на своей странице выложил форвард "Зенита" Артем Дзюба. Речь идет о кадре из мультфильма "Тайна третьей планеты" и подписи к нему: "Эксклюзивный кадр. Президент "Рубина" уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба".

artem.dzyubaartem.dzyuba
Дзюба о Слуцком. Часть 1
60727 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Не я начал эту войну, - ответил в комментариях Леонид Слуцкий и опубликовал на своей соцстранице кадр из мультфильма "Бревно", подписав, что именно так "Моуриньо "обрабатывает" Дзюбу на предмет перехода в Тоттенхем".

leonid.slutskyleonid.slutsky
Слуцкий о Дзюбе. Часть 1
53683 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На что форвард "Зенита" тут же выложил кадр из популярного шоу "Форт Боярд", сравнив Слуцкого с одним из его участников. Правда, Дзюба, возможно, забыл, что Слуцкий уже тренирует "Рубин". На подписи к фото значится "Игроки Витесса".

artem.dzyubaartem.dzyuba
Игроки Витесса
47669 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Слуцкий же в ответ на это намекнул, что Дзюба видит в себе льва, хотя на самом деле всего-то котенок.

leonid.slutskyleonid.slutsky
Дзюба у зеркала
49849 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На этом дуэль не прекратилась. Дзюба сравнил Слуцкого с потолстевшим героем видеоигры "Ведьмак".

artem.dzyubaartem.dzyuba
Если бы Слуцкий стал Ведьмаком!!!
42838 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Слуцкий, в свою очередь, вспомнил, как Дзюба пытался уехать играть в Европу, но у него ничего не вышло.

leonid.slutskyleonid.slutsky
Артём Дзюба и его карьера за рубежом.Мечты и реальность
66792 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Дзюба показал, каких успехов Слуцкий добился в боксе. "Покоритель Европы!!! Панчер, трепещи и РПЛ", - написал форвард.

artem.dzyubaartem.dzyuba
Покоритель Европы!!!Панчер трепещи и РПЛ
33259 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Слуцкий в долгу не остался и выложил видео, где Дзюба, якобы соревнуется с упитанным мужчиной в умении набивать мяч.

leonid.slutskyleonid.slutsky
Без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте
40978 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте, - написал Слуцкий, поставив, тем самым, точку в дуэли.

Отметим, что Дзюба и Слуцкий уже не в первый раз подкалывают друг друга в Инстаграме. Так, форвард назвал наставника "Рубина" "Леонидбургером", а Слуцкий Дзюбу - "игрочишкой".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ставки на Юрлову-Перхт или Куклину? Состав сборной России на женский спринт ЧМ 2020 по биатлону, стартовые номера
Стало известно, кто побежит спринт у сборной России, полный расклад по стартовым номерам лидеров и членов сборной России на Чемпионат мира 2020 по биатлону в Италии
Тарасов опубликовал фотографию с парикмахером из Азии и назвал его "коронавирус"
Что именно этим хотел сказать футболист, который находится на просмотре в казанском "Рубине", не понятно, но ранее он уже заявлял, что новой инфекции уделяется слишком много внимания [фото]
Тарасов опубликовал фотографию с парикмахером из Азии и назвал его "коронавирус"
Что именно этим хотел сказать футболист, который находится на просмотре в казанском "Рубине", не понятно, но ранее он уже заявлял, что новой инфекции уделяется слишком много внимания [фото]
Новости 24
В Чебоксарах прекратили уголовное дело в отношении полицейского, который на патрульной машине сбил девушку
14 февраля в Казани откроют мемориальную доску татарскому поэту Амирхану Еники
В Чувашии выбирают район, где с размахом отметят День республики 2021
В отношении казанца возбудили уголовное дело за контрабанду стероидов из Казахстана
Чувашия купит два томографа за 160 миллионов рублей
ГИБДД Татарстане решила награждать примерных водителей
В Ульяновске начали готовиться к паводку: в зоне риска более 100 домов
В Казани могут появится дорожные знаки "80 километров в час"
В 2020 году на капремонт 300 домов в Чувашии потратят 1,5 миллиарда рублей
Стали известны подробности смертельного наезда на улице Камелеева в Казани
Из-за переносов сроков строительства скоростной платной трассы Москва-Казань вырастет стоимость проекта
Хадж 2020: Татарстану сохранили квоту на 1 800 паломников
ВТБ откажется от вредного для экологии пластика при производстве банковских карт
Чтобы повысить безопасность на дорогах Казани, потратят 43 миллиона рублей
Картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах запускает производство новой туалетной бумаги и объявляет конкурс на ее название
Муж вернулся из больницы, а жену зарезали: убийцей оказался знакомый, его приговорили к 9,5 годам колонии
Утром туман, местами небольшой снег: погода на День святого Валентина 2020 в Татарстане
«Новая волна 2020» в Казани: в рамках фестиваля пройдет День татарской культуры
Михаил Мишустин утвердил создание в Казани Генконсульства Саудовской Аравии