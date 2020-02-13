Дзюба - "бревно", Слуцкий - "толстяк из Форта Боярд": Игрок и тренер затроллили друг друга в Инстаграме

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий уже приучил всех к тому, что он часто сидит в Инстаграме и активно комментирует посты. Не смог экс-наставник сборной России пройти и мимо картинки, которую на своей странице выложил форвард "Зенита" Артем Дзюба. Речь идет о кадре из мультфильма "Тайна третьей планеты" и подписи к нему: "Эксклюзивный кадр. Президент "Рубина" уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба".

artem.dzyuba Дзюба о Слуцком. Часть 1

- Не я начал эту войну, - ответил в комментариях Леонид Слуцкий и опубликовал на своей соцстранице кадр из мультфильма "Бревно", подписав, что именно так "Моуриньо "обрабатывает" Дзюбу на предмет перехода в Тоттенхем".

leonid.slutsky Слуцкий о Дзюбе. Часть 1

На что форвард "Зенита" тут же выложил кадр из популярного шоу "Форт Боярд", сравнив Слуцкого с одним из его участников. Правда, Дзюба, возможно, забыл, что Слуцкий уже тренирует "Рубин". На подписи к фото значится "Игроки Витесса".

artem.dzyuba Игроки Витесса

Слуцкий же в ответ на это намекнул, что Дзюба видит в себе льва, хотя на самом деле всего-то котенок.

leonid.slutsky Дзюба у зеркала

На этом дуэль не прекратилась. Дзюба сравнил Слуцкого с потолстевшим героем видеоигры "Ведьмак".

artem.dzyuba Если бы Слуцкий стал Ведьмаком!!!

Слуцкий, в свою очередь, вспомнил, как Дзюба пытался уехать играть в Европу, но у него ничего не вышло.

leonid.slutsky Артём Дзюба и его карьера за рубежом.Мечты и реальность

Дзюба показал, каких успехов Слуцкий добился в боксе. "Покоритель Европы!!! Панчер, трепещи и РПЛ", - написал форвард.

artem.dzyuba Покоритель Европы!!!Панчер трепещи и РПЛ

Слуцкий в долгу не остался и выложил видео, где Дзюба, якобы соревнуется с упитанным мужчиной в умении набивать мяч.

leonid.slutsky Без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте

- Без шансов. Без вариантов. Это финальная. Голосуйте, - написал Слуцкий, поставив, тем самым, точку в дуэли.

Отметим, что Дзюба и Слуцкий уже не в первый раз подкалывают друг друга в Инстаграме. Так, форвард назвал наставника "Рубина" "Леонидбургером", а Слуцкий Дзюбу - "игрочишкой".