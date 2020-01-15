"Если даже парочка из вас умрет, у нас народу много": Слуцкий загонял игроков Рубина уже на первой тренировке

Футболисты "Рубина" начали тренировочный процесс в Турции под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого. Новый наставник не стал щадить игроков. Уже на первой тренировке Слуцкий так нагрузил игроков, что кто-то из них заговорил о смерти. Впрочем, главный тренер нашел чем ответить.

- Молодцы, хорошая первая тренировка. Кто-то спрашивал: "Я не умру?", я слышал на той половине поля... Если даже парочка из вас умрет, у нас народу много, - заявил Слуцкий на видео, опубликованном в Твиттере Владиславом Зимагуловым.

Слуцкий - игрокам "Рубина": если даже парочка из вас умрет, у нас народу много.

Отметим, что игроков на сборе "Рубина" действительно много. Сейчас под руководством Слуцкого тренируются 28 футболистов. В том числе все три зимних новобранца команды - защитник Илья Самошников, полузащитник Денис Макаров и форвард Иван Игнатьев.

Кроме того, три игрока находятся на просмотре. Самый известный кандидат в команду - Дмитрий Тарасов. 32-летний футболист известен по выступлениям за "Локомотив" и сборную России. С лета 2019 года игрок без команды. Имена двух других потенциальных новобранцев мало что могут сказать широкому кругу общественности. Защитник Владислав Масальский играл в ПФЛ за "Муром", а форвард Кирилл Косарев находился в системе "Зенита".

Первый сбор команды продлится до 25 января. В ходе сбора "Рубин" проведет два товарищеских матча. 21 января казанцы сразятся с польской "Лехией", а в заключительный день сбора сыграют против словацкого "Слована".