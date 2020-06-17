"Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно": Слуцкий оплатил дорогостоящую операцию знаменитому тренеру

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий помог оплатить дорогостоящее лечение и операцию на сердце известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько. 77-летний специалист рассказал в интервью в одном из СМИ, что не может позволить себе столь дорогое лечение.

- После интервью получил очень много звонков. Потом приходит сообщение: "Это Леонид Слуцкий. Давно и с удовольствием слежу за вашей работой. Могу ли я чем-то помочь? Пришлите номер карты и скажите, сколько вам нужно". Меня это застало врасплох. Не могу сказать, что я бедный человек. Но сейчас живу на одну пенсию. А у меня семья, маленькая дочь. Обследование за апрель-май обошлось примерно в 400 тысяч рублей. Лекарства стоят по 10-15 тысяч. Необходима операция на сердце. Это ещё миллиона полтора. Я собрал все документы — и отправил Слуцкому. Сказал: "Хочешь чем-то помочь — помоги. Нет — никаких проблем". С протянутой рукой не стоял. Бах, приходит сообщение. Открываю — там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит всё лечение, — цитирует Загорулько "Спорт-экспресс".

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил казанский "Рубин" в декабре 2019 года. Пока под его руководством команда провела всего 3 игры и набрала 4 очка. Затем чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона намечено на 19 июня. "Рубин" свой первый матч проведет 20 июня на выезде против "Урала". На данный момент в активе казанского клуба 23 очка в 22 матчах.