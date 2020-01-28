Полюбил эчпочмаки, загонял игроков и отбивался от фанаток Бузовой: Что Слуцкий успел за месяц в «Рубине»

Леонид Слуцкий вот уже больше месяца возглавляет казанский «Рубин». Да, с командой он провел пока только один сбор, но уже успел запомниться как футболистам, так и болельщикам. «Комсомольска» решила выделить самые интересные моменты из казанской карьеры Слуцкого.

СРАЗУ ЗАГОВОРИЛ ОБ АМБИЦИЯХ

Новый наставник «Рубина» успел поработать во многих командах, но перед ним всегда ставили серьезные задачи. ЦСКА со Слуцким боролся за чемпионство, «Халл» - за выход в Английскую Премьер-Лигу, «Витесс» - за еврокубки. Получалось, конечно, не всегда, но в команде, которая целенаправленно борется за выживание, он еще не работал. Впрочем, амбиции у Слуцкого есть. Он сразу заявил, что намерен строить команду с прицелом на будущее.

- Знаете: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Безусловно, мы с Рустемом Саймановым проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача – сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в Премьер-Лиге. Дальше будем смотреть по ситуации. Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее, - отметил главный тренер.

ПОБЕДИЛ В БАТТЛЕ ПО ПОЕДАНИЮ

К слову, свою первую победу Слуцкий одержал еще до знакомства с командой. Во время прямого эфира на «Ак Барс ТВ» наставнику «Рубина» предложили схлестнуться в баттле. Один из ведущих предложил ему на скорость съесть эчпочмаки. Слуцкому татарские треугольники пришлись по душе. Он спокойно опередил соперника, съев больше эчпочмаков.

- Меня пригласили на местный телеканал и предложили конкурс по поеданию эчпочмаков. Дело в том, что не важно, что предложить мне поедать – я по-любому чемпион, - заявил Слуцкий.

ТУПЫХ ВОПРОСОВ НЕ БЫВАЕТ

Во время знакомства с командой Слуцкий заявил футболистам, что ему не важно как кто играл в других командах. Более того, признался, что футболисты «Рубина» - лучшие.

- Я вас могу критиковать в индивидуальных беседах, на футбольном поле, но глобально вы для меня с сегодняшнего дня лучшие футболисты. И кто бы ни выступал в других клубах для меня лично и для всего тренерского штаба абсолютно не важно, - начал новый тренер. Вся методика, которая вам будет предложена, строится через ваше сознание. Не через ор, крик, шум, оскорбления, хотя все это будет кроме последнего. Но вы должны понять, что от вас хотят. Сразу давайте договоримся об одной очень важной вещи – футболисты очень часто стесняются задавать вопросы, но тупых вопросов не бывает. Если вопрос интересует, вы обязаны его задать, - отметил Слуцкий.

ЧУТЬ НЕ ЗАГОНЯЛ ФУТБОЛИСТОВ ДО СМЕРТИ

Свой первый сбор футболисты «Рубина» провели в Турции. Уже первое занятие под началом Слуцкого показалось некоторым игрокам настоящим адом. Новый наставник не стал щадить ни кого из них. Уже на первой тренировке Слуцкий так нагрузил игроков, что кто-то из них заговорил о смерти. Впрочем, главный тренер нашел чем ответить.

- Молодцы, хорошая первая тренировка. Кто-то спрашивал: «Я не умру?», я слышал на той половине поля... Если даже парочка из вас умрет, у нас народу много, - заявил тогда Слуцкий.

ИЗ ЕЛКИ МОЖНО СДЕЛАТЬ ФУТБОЛИСТА

Вернувшись из Турции. Леонид Слуцкий отправился в Москву и попал на эфир шоу «Вечерний Ургант». На протяжении передачи наставник футбольного клуба то смеялся над своими подопечными, то признавал – сейчас они находятся в сложной ситуации.

Еще в начале шоу, когда Ургант предложил, наконец, выбросить новогоднюю елку из студии, Слуцкий заявил:

«Подождите-подождите, Ваня, нельзя так разбрасываться еще хорошим материалом. Мы и не из таких поленьев делаем хороших, качественных футболистов. Нападающий из нее (елки – Ред.), конечно, навряд ли получится, но опорника попробуем слепить»

«МЫ ПОЕМ И ТАНЦУЕМ ЛУЧШЕ ВСЕХ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ»

Говоря о происходящем в «Рубине», Леонид Слуцкий признался, что именно хочет видеть в своих подопечных. Так, все новые игроки должны для начала проявить свой творческий потенциал. Об этом тренер заявил на вечернем шоу шоумена Ивана Урганта.

- У спортсмена должен быть какой-то творческий посыл. Вы же меня зовете не как футбольного тренера, а просто посидеть и пошутить. Не знаю, каких из них получатся футболисты, но сейчас мы хотя бы в творческом плане выделяемся. Мы поем и танцуем лучше всех в Премьер-лиге. Помните, как в фильме: «воевать не умею, летать не умею, но – орел». Я не знаю, дают ли за это бонусные баллы, - посмеялся Слуцкий.

ФАНАТЫ

Отметим, что по ходу межсезонья состав «Рубина» пополнили сразу пять новых игроков. Однако самый известный из всех вновь пришедших пока не заключил контракт с клубом. Речь идет о Дмитрии Тарасове.

Бывший полузащитник сборной России находится в клубе на просмотре. При этом, далеко не всем понравилось его появление в «Рубине». Особенно отличились фанатки Ольги Бузовой. Поклонницы бывшей жены Тарасова забросали Слуцкого гневными сообщениями в соцсетях.

- А что они вам писали? – спросил Иван Ургант во время шоу.

- «Будь ты проклят, приятель». Это самое мягкое, что было, собственно говоря, - ответил тренер.

- С одной стороны проклинают, но не оставляют надежды познакомится, - заметил Ургант, рассмешенный словом «приятель».

- Никогда не было такого негатива. Поэтому я все думал, что случилось и с чем это вызвано. А потом я легко размотал этот клубок. Там две нитки, там сильно не заплутаешь, - засмеялся в ответ Слуцкий.

Отметим, что уже 29 января «Рубин» отправится на второй сбор. Он вновь пройдет в Турции. В рамках сбора запланированы три контрольных матча. 3 февраля казанцы сразятся с датским «Оденсе», а тремя днями позднее с сербской «Войводиной». Второй сбор завершится 9 февраля. В этот день подопечные Слуцкого проведут еще один спарринг – с латвийским «Спартаком».