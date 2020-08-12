"Зачем дальше делать из нас идиотов?": Слуцкий в шоке от российского футбола и требует пожизненно дисквалифицировать рефери Иванова

Слуцкий не понимает многих судейских решений после возвращения в Россию. Фото: ФК "Рубин".

Новый сезон в России стартовал. Однако все разговоры сейчас больше не о результатах сыгранных матчей, а о судействе. Матч "Спартак" - "Сочи" уже признали главным скандалом футбольного тысячелетия. Над судьей Казарцевым, который придумал пенальти в ворота москвичей, смеялся, наверное, весь мир. Теперь его грозятся проверить на детекторе лжи и отстранить от футбола, возможно, что даже пожизненно.

Такой же участи требует и наставник "Рубина" Леонид Слуцкий для другого судьи, Сергея Иванова. В середине первого тайма он не поставил очевидный пенальти в ворота "Локомотива". Слуцкий попытался высказать свое мнение арбитру в перерыве матча. Это Иванову не понравилось и тот удалил наставника "Рубина".

- Когда тебе на черное говорят белое в категоричной форме, естественно, ты не очень с этим согласен и говоришь какие-то достаточно резкие слова. Я признаю, что я их произнес, потому что когда из тебя начинают делать идиота и оправдываться... Я сейчас здесь пристрелю пять человек и начну оправдываться, говорить: ребят, да это вообще не я, это они в меня стреляли, а я хотел увернуться и так далее. Наверно эти люди скажут: ты вообще нормальный? Примерно так же сказал и я. Я был готов к тому, что если он признает ошибку, то никаких вопросов нет. Но когда он стал говорить, что не было пенальти… Ты итак убил команду, ты лишил нас в первой игре возможных очков, всего остального. А зачем дальше делать из нас идиотов, говорить, что не было пенальти, я все посмотрел. Конечно, если ты видишь белую табличку, а он говорит черная, то нужно прийти к какому-то консенсусу. Что еще говорить? - отметил Слуцкий.

По его словам, такие проблемы с судейством есть только в России. Например, в Голландии, где Слуцкий работал в "Витессе", пенальти, скорее всего, назначили бы, ну уж к услугам ВАР точно бы прибегли. Здесь же видеоассистенты даже не вмешались.

- Я сейчас еще раз 20 посмотрел этот эпизод. Арбитр Иванов утверждает, что 11-метрового не было. При том, что я работаю футбольным тренером больше 30 лет. На мой взгляд, в этом эпизоде: пенальти даже не обсуждается, красная карточка Рыбусу, потому что он делал движение и никак не в мяч. Что было бы в Голландии? Это красная карточка Рыбусу, пенальти и еще под вопросом карточка… Понятно, что двойного наказания быть не должно… Если даже он не видел момент на Рыбусе… Я спрашиваю: почему не смотрели ВАР? Он говорит: неочевидный момент. Какой же момент должен быть очевидный, кто-нибудь может мне объяснить, чтобы смотреть ВАР?! Вам дали ВАР в помощь, а они трактуют по-своему. Я сомневаюсь, что в Голландии не посмотрели бы такой эпизод и не приняли верное решение. Нам утверждает Калошин, которого я вчера смотрел: неочевидное решение, здесь ВАР не работает. ВАР работает во всех случаях, он нам рассказывает сказки. Я разговаривал с Кайперсом [Бьорном], который по сравнению с нашими судьями -это восемь других планет, прилетевших на нашу планету. И тем не менее он говорит: да, здесь смотрят. Вам зачем дали ВАР, если вы его даже не смотрите?! Он посмотрел эпизод 20 раз… Вы мне можете сказать, что это за судья Иванов, который считает, что не было пенальти. По мне, фолили и Рыбус, и Гилерме, и вопрос только в том, кому из этих игроков какое наказание дать после назначения пенальти. А он просто говорит: да не было пенальти. Еще начинает объяснять какие-то вещи. Это просто ужас какой-то. Очень сложно комментировать игру, когда она проходит настолько эмоционально. Буквально позавчера был грандиознейший скандал, где было назначено два пенальти в ворота «Спартака» - на мой взгляд, не было ни одного и близко. Но они даже в этой ситуации пытаются выкручиваться, как-то объяснять. А потом говорят: люди, опомнитесь, что вы нам пишете в соцсетях, что вы делаете, у нас есть семьи и дети. Ну так и вы будьте людьми. Подойди и скажи: я ошибся, извини, пожалуйста. Ну тогда что ты скажешь, ну суди внимательней. И тогда не будет ни красной карточки, ничего, - сокрушался Слуцкий на пресс-конференции.

По словам наставника "Рубина", в клубе уже потребовали оценки судейских решений. При этом, если решат, что Иванов ошибся, то его следует серьезно наказать.

- Мы до сезона отправили бумагу. После того, как я выступил в Спорт-Экспрессе, надеялся, что будет какой-то ответ. Я специально аргументированно пошел, показал количество желтых карточек, как принимаются решения, выступил аргументированно. Нет ответа. Мы посылаем письмо в коллегию арбитров: приезжайте нам расскажите. Вы судите по каким-то правилам, которые только вы знаете. Мы вроде тоже играем, правила нам объясните. Тишина. Как еще спрашивать? Вот я спрашиваю сейчас на пресс-конференции главу судейского комитета Кашшаи, пусть он даст оценку, был пенальти или не было. Если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, лучше пожизненно, потому что он утверждает, что пенальти не было. При том, что, еще раз говорю, что более очевидного пенальти сложно придумать. Когда фол был со стороны двух игроков команды "Локомотив", - заявил главный тренер "Рубина".

Слуцкий, кроме того, рассказал, что пока работал в Европе в российском футболе многое изменилось не в лучшую сторону. От некоторых новшеств он в шоке. Достаточно вспомнить только историю про полумиллионный штраф. который ему выписали за неправильное ношение медицинской маски.

- Посмотрите те же штрафы огромные, которые я заплатил за маску. Сначала нам говорят не надо масок, потом штрафуют на какие-то фантастические суммы, потом все это проходит опять без масок – и это все в течение месяца. При этом не меняется ситуация никак по коронавирусу ни в мире, ни у нас в стране. На ухе висит маска – мы не штрафуем, я снял маску – штрафуем. Объясняйте! Вы у меня забираете огромные деньги, больше полумиллиона рублей, и вы даже ничего не объясняете. Это что за рейдерские захваты чужих денег, я не могу понять. Я отвык от этого, и я буду говорить об этих вещах, я не собираюсь молчать. Это безобразие, это позор, это ужас, который творится. И самое главное – человек может ошибиться. Я сегодня сделал миллион ошибок – и по вариантам игры, и что-то еще, и каждый из футболистов... Но почему ты говоришь, что не признал, и из меня же делаешь идиота. Он видит эпизод лучше, чем видят миллионы, но у него одно мнение, но все, кого я не спросил, говорят другое, - рассказал Слуцкий.

Напомним, что матч между "Рубином" и "Локомотивом" завершился победой "железнодорожников" 2:0. Оба гола москвичи забили в первом тайме. На 65 минуте "Рубин" остался вменьшинстве. Красную карточку получил Бегич. Следующий матч "Рубин" проведет также дома. 15 августа подопечные Слуцкого примут "Урал".