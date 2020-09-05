Коронавирус в Татарстане, последние новости на 5 сентября 2020 года: проведено более 617 тысяч тестов на инфекцию

По последним данным, выздоровели более 5,4 тысяч инфицированных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро субботы, 5 сентября, в Татарстане выявлен 6 618 случаев коронавируса. По данным Минздрава республики 5 489 зараженных уже выздоровели, а 62 - скончались. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другую цифру - 35 скончавшихся.

С начала пандемии в республике провели 617 393 теста на COVID-19.

О БОЛЬНИЦАХ

К середине следующей недели из горбольницы №12 в Казани будет выписан последний выздоровевший от коронавируса пациент. После этого «ковидный» госпиталь в ней будет закрыт. Прежде чем медучреждение вернется в обычному режиму работы, в ее помещениях проведут дезобработку.

К плановому приему пациентов скоро вернется и горбольница №16. Однако полностью закрывать в ней «ковидный» госпиталь не планируется – останется несколько коек для инфицированных.

О ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

280 жителей Татарстана, которые недавно вернулись домой из-за границы, до сих пор не сообщили о своих результатах тестов на коронавирус. Их они должны были загрузить на портал госуслуг.

Сейчас местный Роспотребнадзор вместе с полицейскими начинает обход этих людей, чтобы очно проверить их тесты на инфекцию. Им грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей .

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РЕЙСОВ В ДУБАЙ

Стало известно, что рейсы из Казани в Дубай начнут совершаться лишь с 14 октября 2020 года.

Аэропорт столицы Татарстана входит в число воздушных гаваней, которым уже разрешено осуществление международных перелетов. так, ранее уже были вновь запущены рейсы в Стамбул, а с 17 сентября российский лоукостер запускает рейсы из Казани в Анталью.