С 17 сентября 2020 российский лоукостер запускает рейсы из Казани в Анталью

Фото: Алина НИЗАМОВА

Стало известно, что с 17 сентября 2020 года российская авиакомпания-лоукостер начинает осуществлять регулярные рейсы по направлению Казань-Анталья-Казань. На самолетах этой компании из столицы Татарстана в Турцию можно будет улететь по четвергам и воскресеньям.

Так, вылет из Казани в эти дни намечен в 11.10, а прилет в Анталью в 15.00. Обратный рейс назначен в 15.30. Воздушное судно прибудет в столицу Татарстана в 19.10.

Время для каждого из аэропортов указано местное, но нужно помнить, что в Турции оно совпадает с московским.

- Туристам из России для посещения Турции на период до 60 дней не требуется оформление визы, - в свою очередь напоминает пресс-служба аэропорта Казани.