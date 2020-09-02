В Татарстане зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса

Новой жертвой инфекции стала 79-летняя жительница Казани. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В среду, 2 сентября, стало известно еще об одном летальном случае коронавируса в Татарстане. Очередной жертвой инфекции стала 79-летняя жительница Казани. Она была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь на базе Госпиталя для ветеранов войн. Врачи диагностировали у пациентки сначала внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени, а после и COVID-19.

Состояние женщины ухудшалось из-за обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Когда она скончалась не уточняется.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане выявили 6 563 случая коронавируса. По данным Минздрава республики 5 393 зараженных уже выздоровели, а 62 - скончались. При этом федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией называет немного другие цифры - те же 5 393 выздоровевших, но 34 скончавшихся.