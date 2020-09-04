Авиарейсы из Казани в Дубай возобновятся с 14 октября 2020 года

Ранее Правительство России сообщило о возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Фото: Иван ВИСЛОВ

Накануне Правительство России сообщило о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Мальдивами. А сегодня, 4 сентября, стало известно, что рейсы из Казани в Дубай начнут совершаться лишь с 14 октября 2020 года. ОБ этом сообщается на сайте арабской авиакомпании.

Напомним, аэропорт столицы Татарстана входит в число воздушных гаваней, которым уже разрешено осуществление международных перелетов. так, ранее уже были вновь запущены рейсы в Стамбул, а с 17 сентября российский лоукостер запускает рейсы из Казани в Анталью.