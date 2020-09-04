280 жителей Татарстана вернулись из-за границы, но не предъявили результатов тестов на COVID-19

Сейчас местный Роспотребнадзор вместе с полицейскими начинает объезжать этих людей. Фото: Алина НИЗАМОВА

Стало известно, что 280 жителей Татарстана, которые недавно вернулись домой из-за границы, до сих пор не сообщили о своих результатах тестов на коронавирус. Их они должны были загрузить на портал госуслуг, сообщила на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

Сейчас управление, по ее словам, вместе с полицейскими начинает обход этих людей, чтобы очно проверить их тесты на инфекцию.

Напомним, что отказ от прохождения исследования или загрузки его результатов на портал госулуг для физических лиц чреват штрафом от 15 до 40 тысяч рублей .