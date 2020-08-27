Со 2 сентября 2020 года возобновляются регулярные авиарейсы из Казани в Стамбул

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После того как аэропорт Казани вошел в список Росавиации на разрешение полетов за границу, турецкая авиакомпания решила возобновить регулярные рейсы в Стамбул.

Так, начиная со 2 сентября 2020 года улететь туда из столицы Татарстана пока можно будет три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Так, вылет из Казани в эти дни запланирован в 01.55 с прибытием в Стамбул в 05.50. обратно самолет будет вылетать в 21.25, а приземляться в аэропорту столицы Татарстана в 01.00 следующего дня. Отметим, что время в Турции совпадает с московским. К слову, в данное расписание еще могут внести изменения.

- Россиянам для посещения Турции на период до 60 дней не требуется оформление визы, - напоминает пресс-служба аэропорта Казани.

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