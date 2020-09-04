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Коронавирус Covid-19

Горбольница №12 в Казани перестанет принимать зараженных коронавирусом

После выписки последнего вылеченного от COVID-19 пациента медучреждение ждет дезобработка, после которой оно вернется к обычному режиму работы
Алина ГАБДУЛИНААлина ГАБДУЛИНА
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К плановому приему пациентов скоро вернется и горбольница №16.

К плановому приему пациентов скоро вернется и горбольница №16.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что к середине следующей недели из горбольницы №12 в Казани будет выписан последний выздоровевший от коронавирусом пациент. После этого «ковидный» госпиталь в ней будет закрыт. Об этом в пятницу, 4 сентября, на брифинге сообщил замглавы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков.

Прежде чем больница вернется в обычному режиму работы, в ее помещениях проведут дезобработку.

Со слов Жаворонкова, к плановому приему пациентов скоро вернется и горбольница №16. Однако полностью закрывать в ней «ковидный» госпиталь не планируется – останется несколько коек для инфицированных.