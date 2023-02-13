В казанском суде рассмотрят дело женщины, которая истязала свою малолетнюю дочь

Все происходящее мать снимала на телефон. Фото: скриншот

СУ СКР по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Казани, которая обвиняется в истязании малолетней дочери. Женщина хотела таким образом отомстить гражданскому мужу, который ушел от нее.

По версии следствия, 22 ноября прошлого года обвиняемая поссорилась со своим сожителем. Чтобы отомстить, она избила их общую полуторагодовалую дочь руками и ногами, а после выставила ее в летней одежде на холодный балкон. Все происходящее мать снимала на телефон, а затем – отправила видеозапись отцу девочки. Кадры жестокого истязания ребенка попали в сеть, после чего было возбуждено уголовное дело. Расследование контролировал центрального аппарата Следственного комитета России.

Обвиняемая причастность к преступлению признала частично. Ее заключили под стражу, а ребенка передали под опеку родной бабушке. У следствия имеется достаточно доказательств вины матери, поэтому дело передали в суд для рассмотрения по существу.

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