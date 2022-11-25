Избила и выставила на балкон: в Казани на мать завели уголовное дело за истязание полуторагодовалой дочери

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В ходе мониторинга интернета сотрудники следственного комитета выявили кадры, на которых мать из Казани избивает свою полуторогодовалую дочь и после этого выставляет ее на балкон.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по следующим статьям: «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «истязание», - сообщили в СУ СКР по Татарстану.

В ведомстве также отметили, что сейчас проводятся все необходимые следственные действия, которые должны помочь установить все обстоятельства произошедшего.

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