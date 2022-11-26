В Казани арестовали женщину по делу об избиении полуторагодовалой дочери

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по следующим статьям: «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «истязание». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани Московский районный суд арестовал на два месяца, до 25 января, 34-летнюю многодетную мать, которая избила свою полуторогодовалую дочь и после этого выставила ее на балкон, сообщает пресс-служба Прокуратуры Татарстана.

Отметим, по данному факту было возбуждено уголовное дело по следующим статьям: «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «истязание».

Напомним, горожанка, воспитывающая троих детей, сочла за оскорбление уход своего гражданского мужа. Именно ему женщина пыталась отомстить, избивая дочь.

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