Хотела отомстить гражданскому мужу: жительница Казани рассказала, зачем истязала маленькую дочь

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Задержана 34-летняя жительница Казани, подозреваемая в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и его истязании. По версии следствия, она била свою полуторагодовалую дочь и вставляла ее на балкон. Свои действия женщина снимала на камеру телефона.

Горожанка объяснила правоохранителям, что воспитывает троих детей и сочла за оскорбление уход своего гражданского мужа. Именно ему женщина пыталась отомстить, избивая дочь.

Известно, что с сентября эта семья состоит на учете как неблагополучная. Мать уже дважды привлекалась к ответственности за неисполнение своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Теперь же в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

- В настоящее время дети находятся в медицинском учреждении, - говорят в пресс-службе МВД по Татарстану.

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