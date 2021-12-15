Алтынбаева вышла из казанской психбольницы и забрала своих сыновей

По словам многодетной матери, правоохранители решили напомнить ей о неоплаченных штрафах за нарушение ПДД. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что скандально известная многодетная мать из Набережных Челнов покинула стены психбольницы Казани, где, как сама заявляла, "пользовалась популярностью", вернулась домой и даже вернула себе детей из санатория. Последнему, правда, предшествовала поездка в отделение полиции. По словам женщины, правоохранители решили напомнить ей о неоплаченных штрафах за нарушение ПДД.

- Детей я забрала без каких-либо проблем. Особенно хочу поблагодарить начальницу опеки Наталью Владимировну (Максимову - ред.), которая держала со мной связь даже в два часа ночи и изъявила желание прийти на суд, если бы он состоялся, - написала на своей странице в социальной сети Алтынбаева.

Напомним, отправке многодетной матери в медучреждение предшествовал «захват» торгового центра в Нижнекамске, в котором она участвовала. Вместе с другими сообщниками женщина начала пропускать в здание людей без QR-кодов. Охрана тогда ничего не смогла сделать.

Ранее Алтынбаева также «ославилась» тем, что дала рулить малолетнему сыну машиной на скорости 130 километров в час, устроила погром в отделе полиции, драку в школе и скандал в кабинете руководителя челнинского кадрового центра. Было и то, что ее ребенок просил деньги у прохожего денег на бутылочку воды, а тот оказывается следователем.