Роспотребнадзор Татарстана выявил нарушения в проведении концерта Хабиба в Набережных Челнах

Уже возбуждены дела об административных правонарушениях. Фото: скриншот из видео

На концерте поп-артиста Хабиба, с аншлагом прошедшего в Набережных Челнах, выявлены нарушения антиковидных мер. Сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

Ведомство возбудило дела об административных правонарушениях в отношении организатора концерта ООО «МИА «Сфера», а также концертного зала имени Сары Садыковой.

Их представителей ждут для дачи объяснений и составления протоколов об административных правонарушениях. Затем документы направят в суд для рассмотрения, где будет принято решение о наказании.

Напомним, ранее жители Набережных Челнов выразили возмущение в соцсетях, увидев кадры с концерта Хабиба. Роспотребнадзор Татарстана запустил проверку по факту несоблюдения антиковидных мер.

У властей города уже возникала проблема с неисполнением мер безопасности. Так, летом главный санитарный врач Набережных Челнов предлагал отменить массовые мероприятия после концерта артиста Niletto. Роспотребнадзор так же устроил проверку после мероприятия. В результате, был наказан начальник городского управления по делам молодежи.