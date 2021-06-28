После концерта Niletto в Набережных Челнах главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев предложил отменить все массовые мероприятия

Концерт пошел 27 июня на День молодежи 2021. Фото: скриншот

В этот понедельник, 28 июня, в Исполкоме Набережных Челнов на аппаратном совещании главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев прокомментировал прошедший концерт Niletto, который в День молодежи 2021 (27 июня) посетили около 35 тысяч людей. По мнению Бариева, организаторы не смогли обеспечить соблюдение людьми социальной дистанции и в связи с этим предложил отменить в Набережных Челнах все массовые мероприятия.

С этим не согласился мэр города Наиль Магдеев. Он отметил, что пока такого запрета от оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса не поступало.

Тем временем в Набережных Челнах идет подготовка резервных коек, на случай роста числа заразившихся этой инфекцией. Так уже под временный инфекционный госпиталь с провизорной функцией был перепрофилирован стационар городской больницы №5.