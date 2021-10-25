Жители Набережных Челнов возмутились аншлагу на концерте Хабиба в пик заболеваемости COVID-19

Поп-артист поделился кадрами полного зала на своем концерте. Фото: @xabibkaa

24 октября в Набережных Челнах состоялся концерт поп-артиста Хабиба. Местные жители возмутились полному концертному залу имени Сары Садыковой, гlе прошло мероприятие.

Свое недовольство они начали высказывать в соцсетях. Под видео с выступления известного тиктокера пользователи оставили большое количество комментариев, отметив несоблюдение антиковидных мер.

- А потом удивляются, почему больницы переполнены больными коронавирусом, - отметила одна из пользователей.

- Ковида на территории мэрии нет? Исчез от святости этого места? – возмутилась другая.

- Концерты проходят нормально, а в торговые центры не пускают, - напомнила девушка.

Напомним, у властей города уже возникала проблема с неисполнением антиковидных мер. Летом текущего года главный санитарный врач Набережных Челнов предлагал отменить массовые мероприятия после концерта артиста Niletto. Роспотребнадзор устроил проверку после мероприятия. В результате, был наказан начальник городского управления по делам молодежи.