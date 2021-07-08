Суд накажет виновных в нарушении антиковидных правил на концерте Niletto в Набережных Челнах на День молодежи – 2021

Роспотребнадзор уже передал все материалы своей проверки в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Татарстана закончил проверку по факту нарушения антиковидных правил на концерте Niletto в Набережных Челнах на День молодежи – 2021. Как заявил на пресс-конференции главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев, виновные были приглашены в местное управление, материалы готовы и отправлены в суд для вынесения наказания.

Напомним, только на концерте Niletto в тот день около сцены столпилось около 35 тысяч человек – социальная дистанция не соблюдалась, как, в частности, и масочный режим. После этого Ильгизяр Бариев предложил отменить в Набережных Челнах все массовые мероприятия. На что мэр города Наиль Магдеев заявил, что таких распоряжений от оперативного штаба не поступало. Градоначальника, кстати, после такого раскритиковал президент Татарстана Рустам Минниханов. Магдеев нарекания тогда принял и объяснил, что никто не ожидал в День молодежи – 2021 такого наплыва людей.