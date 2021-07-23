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Общество23 июля 2021 16:08

В Набережных Челнах за концерт Niletto суд наказал начальника управления по делам молодежи Айзата Махмутова

Выступление посетили около 35 тысяч человек, антиковидные требования при этом соблюдены не были
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На суде чиновник признал свою вину.

На суде чиновник признал свою вину.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах нашли виновного в нарушении антиковидных мер при проведении концерта Niletto на День молодежи-2021. Им стал начальник городского управления по делам молодежи Айзат Махмутов.

- Махмутов свою вину признал. Набережночелнинский городской суд назначил ему наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба суда.

Напомним, во время проведения в татарстанском автограде Дня молодежи – 2021 на концерте Niletto около сцены столпились около 35 тысяч человек. Речи о соблюдении социальной дистанции или масочного режима там даже не шло. Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал за это мэра города Наиля Магдеева. Градоначальник пообещал соответствующую замечанию президента реакцию и исправление ситуации.