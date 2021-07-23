В Набережных Челнах за концерт Niletto суд наказал начальника управления по делам молодежи Айзата Махмутова

На суде чиновник признал свою вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах нашли виновного в нарушении антиковидных мер при проведении концерта Niletto на День молодежи-2021. Им стал начальник городского управления по делам молодежи Айзат Махмутов.

- Махмутов свою вину признал. Набережночелнинский городской суд назначил ему наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба суда.

Напомним, во время проведения в татарстанском автограде Дня молодежи – 2021 на концерте Niletto около сцены столпились около 35 тысяч человек. Речи о соблюдении социальной дистанции или масочного режима там даже не шло. Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал за это мэра города Наиля Магдеева. Градоначальник пообещал соответствующую замечанию президента реакцию и исправление ситуации.