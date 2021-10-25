Роспотребнадзор проверяет соблюдение антиковидных мер на концерте Хабиба в Набережных Челнах

В настоящее время выясняются обстоятельства по факту публикации в соцсетях материалов о несоблюдении антиковидных мер при проведении концерта. Фото: скриншот из видео

Роспотребнадзор Татарстана начал проверку после аншлага на концерте Хабиба в Набережных Челнах. Мероприятие состоялось 25 октября.

В настоящее время выясняются обстоятельства по факту публикации в соцсетях материалов о несоблюдении антиковидных мер во время выступления, а именно полностью заполненного зрителями зала.

Напомним, ранее жители Набережных Челнов выразили возмущение в соцсетях, увидев кадры с концерта Хабиба.

У властей города уже возникала проблема с неисполнением антиковидных мер. Так, летом главный санитарный врач Набережных Челнов предлагал отменить массовые мероприятия после концерта артиста Niletto. Роспотребнадзор устроил проверку после мероприятия. В результате, был наказан начальник городского управления по делам молодежи.