В Татарстане завершилось опознание погибших во время крушения самолета L-410

Тела 12 погибших в авиакатастрофе уже выданы родственникам и направлены к местам захоронения. Фото: МЧС Татарстана

В Татарстане опознаны все погибшие в результате крушения легкомоторного самолета аэроклуба Мензелинска. Сообщают РИА Новости.

В течение суток в Набережных Челнах провели опознание всех 16 умерших. Тела 12 из них уже выданы родственникам и направлены к местам захоронения.

Напомним, 10 октября в Мезелинском районе около аэродрома местного аэроклуба рухнул самолет L-410. На его борту было 22 человека – двое пилотов и 20 парашютистов. Некоторые из них должны были совершить свой первый прыжок жизни, некоторые - в тандеме с инструкторами.

Известно, что практически сразу после взлета на высоте 70 метров командир экипажа Михаил Беляев и пилот Александр Зыков сообщили об отказе левого двигателя. Самолет начал оставлять за собой след из черного дыма. Пилоты решили провести аварийную посадку, но под ними были жилые дома. Они увели самолет влево. Уже около самой земли воздушное судно задевает крылом стоящий автомобиль «Газель». Из-за этого оно переворачивается. От удара самолет переламывается на две части. В результате крушения гибнут сами пилоты и 14 парашютистов. Выжили только те, кто находился в задней части самолета – всего шесть человек из 22-х.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Пока идет расследование, появляются различные версии произошедшей трагедии. Так, по одному из предположений, самолет был перегружен, по другой версии роковую роль действительно сыграл отказавший двигатель, последнее могло произойти из-за попадания в него птицы, еще по одной версии самолет не смог набрать высоту и рухнул из-за своего износа – он эксплуатировался с 1987 года.