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Происшествия10 октября 2021 9:51

Крушение самолета L 410 в Татарстане 10 октября 2021 года: прямая онлайн-трансляция, последние новости

«Комсомолка» следит за последними новостями о крушении самолета L 410 в Татарстане 10 октября 2021 года
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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По предварительным данным, L-410 совершил жёсткую посадку.

По предварительным данным, L-410 совершил жёсткую посадку.

Фото: МЧС Татарстана

В Мензелинском районе Татарстана пропала связь с легкомоторным самолетом L-410. Он принадлежит местному аэроклубу. На борту самолета находятся 23 человека – 21 парашютист и 2 члена экипажа.

По предварительным данным, L-410 совершил жёсткую посадку в 6 километрах от Мензелинска. Очевидцы утверждают, что на месте случившегося виден дым. Информация о произошедшем поступила в МЧС Татарстана в 9.23.

С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: предоставлено очевидцем

К месту происшествия направлены подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, 19 человек погибли и еще трое пострадали. Но в итоге эта информация не подтвердилась.

- Семь человек с признаки жизни деблокированы из салона самолета, - сообщили в МЧС Татарстана.

Пострадавших доставили в Мензелинскую Центральную районную больницу.

Самолет L-410 с парашютистами из Мензелинска совершил жесткую посадку
ЧППроисшествия: ЧП