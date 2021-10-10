Крушение самолета L 410 в Татарстане 10 октября 2021 года: прямая онлайн-трансляция, последние новости

По предварительным данным, L-410 совершил жёсткую посадку. Фото: МЧС Татарстана

В Мензелинском районе Татарстана пропала связь с легкомоторным самолетом L-410. Он принадлежит местному аэроклубу. На борту самолета находятся 23 человека – 21 парашютист и 2 члена экипажа.

По предварительным данным, L-410 совершил жёсткую посадку в 6 километрах от Мензелинска. Очевидцы утверждают, что на месте случившегося виден дым. Информация о произошедшем поступила в МЧС Татарстана в 9.23.

С места происшествия. Фото: предоставлено очевидцем

К месту происшествия направлены подразделения местного пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, 19 человек погибли и еще трое пострадали. Но в итоге эта информация не подтвердилась.

- Семь человек с признаки жизни деблокированы из салона самолета, - сообщили в МЧС Татарстана.

Пострадавших доставили в Мензелинскую Центральную районную больницу.