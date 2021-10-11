Любили небо, грезили самолетами и тренировали космонавтов: какими были погибшие во время авиакатастрофы в Татарстане

В день трагедии с упавшего самолета свой прыжок должны были совершить 20 парашютистов, для кого-то он должен был стать первым в жизни. Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакатастрофа в Мензелинском районе Татарстана унесла жизни 16 человек. Погибли пилоты, которые уводили падающий самолет на аварийную посадку подальше от жилых домов, опытные парашютисты, инструкторы, которым доверяли тренировать молодых космонавтов, а также новички – для них это должно было стать первым прыжком с парашютом.

Михаил Беляев (пилот), Татарстан - 60 лет

Бывший военный летчик, занимался спортом, по словам родных был физически силен, обладал отменной реакцией, коллеги считали его настоящим асом.

Михаил Беляев. Фото: skyjump.ru

Александр Зыков (пилот), Татарстан - 61 год

Имел огромное количество налетанных часов. По словам коллег, был с самолетом на «ты». Вместе с Михаилом Беляевым летом 2021 года обеспечивали прыжки с парашютом с участием молодых членов отряда космонавтов.

Александр Зыков. Фото: skyjump.ru

Ольга Минибаева, Татарстан - 26 лет

Для нее этот прыжок должен был состоятся без тандем-инструктора.

Ольга Минибаева. Фото: соцсети

Ксения Самигуллина, Татарстан - 19 лет

Студентка второго курса Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета. Ксения была жизнерадостным, открытым, отзывчивым, целеустремленным и невероятно добрым человеком. Девушка была очень трудолюбивой, старательной студенткой - успешно сдавала сессии. Должна была прыгать в тандеме с инструктором.

Ксения Самигуллина. Фото: соцсети

Павел Музыченко, Санкт-Петербург - 42 года

Бизнесмен и бывший глава конгресс-бюро Башкирии. Ровно год назад он вступил на свою должность, переехав в Уфу из Санкт-Петербурга, занимал ее до мая нынешнего года. Был влюблен в небо и в прыжки. Парашютным спортом занимался пять лет, на его счету более 400 прыжков. Постоянно ездил заниматься в аэроклуб Мензелинского района Татарстана.

Павел Музыченко. Фото: соцсети

Динар Давлетгареев, Башкортостан - 44 года

Популярный бизнес-коуч из Уфы, отец троих детей. Занимался парашютным спортом около года. Всегда был за активный образ жизни – походы по горам, сплавы, активный отдых.

Динар Давлетгареев. Фото: соцсети

Ильнар Гайфуллин, Татарстан - 30 лет

Должен был совершить свой первый прыжок с парашютом. Он получил подарочный сертификат на услуги аэроклуба на день своего рожденья. Должен был прыгнуть в тандеме с инструктором.

Ильнар Гайфуллин. Фото: соцсети

Константин Цывинский, Башкортостан - 18 лет

Получил свой первый прыжок с парашютом в качестве подарка на свое восемнадцатилетие. Об этом он мечтал уже очень давно. Парень грезил полетами. Он поступил в Уфимский государственный авиационный университет. Родные говорят, что его завораживали самолеты. Вместе с ним на борту самолета должен был быть также его брат Александр. Но тот опоздал из-за работы. В списках поначалу произошла путаница – согласно посадочному листу, Александр числился погибшим, а о Константине в нем не упоминалось. Константин вел активный образ жизни – любил походы, мотоциклы, общение. Друзья запомнили его человеком, влюбленным в жизнь. Должен был прыгать в тандеме с инструктором.

Фото: pixabay.com

Игорь Алексеев, Удмуртия - 52 года

Мастер спорта по парашютному спорту, работал риэлтором. Специально приехал в Татарстан, чтобы совершить свой очередной прыжок.

Игорь Алексеев. Фото: skyjump.ru

Сергей Кузенко, Татарстан - 49 лет

Инструктор, в основном работал в тандеме с новичками. На его счету около 7 тысяч прыжков. Летом 2021 года ему доверили тренировать молодых членов отряда космонавтов.

Сергей Кузенко. Фото: соцсети

Денис Прохоров, Татарстан - 49 лет

Тандем-инструктор в 2010 году честь дня республики вместе с товарищами организовал беспрецедентное и экстремальное зрелище – «бейсджампинг» с башни-«тюбетейки» в Набережных Челнах.

Андрей Тимофеев, Татарстан - 39 лет

Для него этот прыжок должен был состоятся без тандем-инструктора.

Андрей Тимофеев. Фото: скриншот

Олег Кублицкий, Челябинск - 36 лет

Он прошел путь от любителя-парашютиста до тандем-инструктора. У Олега Кублицкого остались жена и двое маленьких детей. По словам коллег, он любил небо и практически жил на аэродроме. В Татарстан ездил чтобы заработать на прыжках как инструктор.

Олег Кублицкий. Фото: Олег Кублицкий/vk.com

Дмитрий Филинов, Удмуртия - 47 лет

Инструктор прогрессивного обучения свободному падению. В 2019 году он прошел соответствующее обучение в ДОСААФ России. Должен был снимать и фотографировать происходящее на борту и сами прыжки.

Фото: pixabay.com

Равиль Шарафутдинов, Татарстан - 47 лет

Бизнесмен. Увлекался прыжками с парашюта, но профессионалом не был. У него остались жена и дочь.

Равиль Шарафутдинов. Фото: соцсети

Виктория Соловьева, Татарстан - 45 лет

Должна была прыгнуть с парашютом в тандеме с инструктором.

Фото: pixabay.com

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