Любили небо, грезили самолетами и тренировали космонавтов: какими были погибшие во время авиакатастрофы в Татарстане

В день трагедии с упавшего самолета свой прыжок должны были совершить 20 парашютистов, для кого-то он должен был стать первым в жизни.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Авиакатастрофа в Мензелинском районе Татарстана унесла жизни 16 человек. Погибли пилоты, которые уводили падающий самолет на аварийную посадку подальше от жилых домов, опытные парашютисты, инструкторы, которым доверяли тренировать молодых космонавтов, а также новички – для них это должно было стать первым прыжком с парашютом.
Михаил Беляев (пилот), Татарстан - 60 лет
Бывший военный летчик, занимался спортом, по словам родных был физически силен, обладал отменной реакцией, коллеги считали его настоящим асом.
Михаил Беляев. Фото: skyjump.ru
Александр Зыков (пилот), Татарстан - 61 год
Имел огромное количество налетанных часов. По словам коллег, был с самолетом на «ты». Вместе с Михаилом Беляевым летом 2021 года обеспечивали прыжки с парашютом с участием молодых членов отряда космонавтов.
Александр Зыков. Фото: skyjump.ru
Ольга Минибаева, Татарстан - 26 лет
Для нее этот прыжок должен был состоятся без тандем-инструктора.
Ольга Минибаева.
Фото: соцсети
Ксения Самигуллина, Татарстан - 19 лет
Студентка второго курса Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета. Ксения была жизнерадостным, открытым, отзывчивым, целеустремленным и невероятно добрым человеком. Девушка была очень трудолюбивой, старательной студенткой - успешно сдавала сессии. Должна была прыгать в тандеме с инструктором.
Ксения Самигуллина.
Фото: соцсети
Павел Музыченко, Санкт-Петербург - 42 года
Бизнесмен и бывший глава конгресс-бюро Башкирии. Ровно год назад он вступил на свою должность, переехав в Уфу из Санкт-Петербурга, занимал ее до мая нынешнего года. Был влюблен в небо и в прыжки. Парашютным спортом занимался пять лет, на его счету более 400 прыжков. Постоянно ездил заниматься в аэроклуб Мензелинского района Татарстана.
Павел Музыченко.
Фото: соцсети
Динар Давлетгареев, Башкортостан - 44 года
Популярный бизнес-коуч из Уфы, отец троих детей. Занимался парашютным спортом около года. Всегда был за активный образ жизни – походы по горам, сплавы, активный отдых.
Динар Давлетгареев.
Фото: соцсети
Ильнар Гайфуллин, Татарстан - 30 лет
Должен был совершить свой первый прыжок с парашютом. Он получил подарочный сертификат на услуги аэроклуба на день своего рожденья. Должен был прыгнуть в тандеме с инструктором.
Ильнар Гайфуллин.
Фото: соцсети
Константин Цывинский, Башкортостан - 18 лет
Получил свой первый прыжок с парашютом в качестве подарка на свое восемнадцатилетие. Об этом он мечтал уже очень давно. Парень грезил полетами. Он поступил в Уфимский государственный авиационный университет. Родные говорят, что его завораживали самолеты. Вместе с ним на борту самолета должен был быть также его брат Александр. Но тот опоздал из-за работы. В списках поначалу произошла путаница – согласно посадочному листу, Александр числился погибшим, а о Константине в нем не упоминалось. Константин вел активный образ жизни – любил походы, мотоциклы, общение. Друзья запомнили его человеком, влюбленным в жизнь. Должен был прыгать в тандеме с инструктором.
Фото: pixabay.com
Игорь Алексеев, Удмуртия - 52 года
Мастер спорта по парашютному спорту, работал риэлтором. Специально приехал в Татарстан, чтобы совершить свой очередной прыжок.
Игорь Алексеев. Фото: skyjump.ru
Сергей Кузенко, Татарстан - 49 лет
Инструктор, в основном работал в тандеме с новичками. На его счету около 7 тысяч прыжков. Летом 2021 года ему доверили тренировать молодых членов отряда космонавтов.
Сергей Кузенко.
Фото: соцсети
Денис Прохоров, Татарстан - 49 лет
Тандем-инструктор в 2010 году честь дня республики вместе с товарищами организовал беспрецедентное и экстремальное зрелище – «бейсджампинг» с башни-«тюбетейки» в Набережных Челнах.
Андрей Тимофеев, Татарстан - 39 лет
Для него этот прыжок должен был состоятся без тандем-инструктора.
Андрей Тимофеев.
Фото: скриншот
Олег Кублицкий, Челябинск - 36 лет
Он прошел путь от любителя-парашютиста до тандем-инструктора. У Олега Кублицкого остались жена и двое маленьких детей. По словам коллег, он любил небо и практически жил на аэродроме. В Татарстан ездил чтобы заработать на прыжках как инструктор.
Олег Кублицкий. Фото: Олег Кублицкий/vk.com
Дмитрий Филинов, Удмуртия - 47 лет
Инструктор прогрессивного обучения свободному падению. В 2019 году он прошел соответствующее обучение в ДОСААФ России. Должен был снимать и фотографировать происходящее на борту и сами прыжки.
Фото: pixabay.com
Равиль Шарафутдинов, Татарстан - 47 лет
Бизнесмен. Увлекался прыжками с парашюта, но профессионалом не был. У него остались жена и дочь.
Равиль Шарафутдинов.
Фото: соцсети
Виктория Соловьева, Татарстан - 45 лет
Должна была прыгнуть с парашютом в тандеме с инструктором.
Фото: pixabay.com
«Комсомольская правда» соболезнует родным погибшим при авиакатастрофе в Татарстане.
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